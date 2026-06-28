Rescatistas de Estados Unidos logran salvar a un padre y su hijo entre los escombros en la zona más devastada de Venezuela

Bomberos estadounidenses del equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, en Virginia, sacaron a un hombre y a su hijo de entre los escombros de un edificio que fue construido por el gobierno en el marco de su programa de viviendas en Playa los Cocos, en el estado de La Guaira, la zona más devastada por los sismos en Venezuela.

Después de que voluntarios llevaran un buen número de horas trabajando en la búsqueda de personas atrapadas, el sábado comenzaron a llegar equipos de rescate internacionales. Tanto unos como otros decían que habían percibido señales de vida en el lugar donde se derrumbaron varios de esos edificios.

El equipo de rescate estadounidense se adentró entre los escombros hasta que oyó gritos. Una vez que lograron sacar al padre y al chico, los rescatistas los transportaron con sumo cuidado para que recibieran asistencia médica.

Ayer temprano el equipo de bomberos estadounidense también asistió en el rescate de una madre y su bebé de nueve meses que estaban profundamente atrapados en una estructura colapsada tras los devastadores terremotos en el norte de Venezuela.

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“Ambos fueron encontrados con vida y solo con heridas leves; fueron puestos a salvo entre los aplausos de los vecinos que se habían reunido en el exterior”, indicaron en una publicación en sus redes sociales.

Mientras las tareas de salvamento prosiguen, el ejército y la policía están a cargo de los controles en las autopistas para comprobar que las personas cuenten con una autorización, mediante un código QR, para acceder a La Guaira. También han despejado algunos carriles de las autopistas para que sean utilizados exclusivamente por camiones de ayuda humanitaria, algunos de los cuales transportan centrales eléctricas.

Más temprano, las autoridades venezolanas convocaron a una jornada de emergencia para la donación de sangre lo que permitirá aumentar las reservas y “garantizar una respuesta médica inmediata” para los miles de heridos por los sismos.

Socorristas transportan al hombre rescatado del edificio. (Matias Delacroix)

Entre las instituciones de salud pública que receptarán las donaciones de sangre de los voluntarios están el Hospital Domingo Luciano y el Hospital de Chacao.

Cuatro días después de dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, los rescatistas trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros, mientras equipos de rescate extranjeros continúan llegando para apoyar las labores de socorro.