Se registra un sismo de magnitud 5.3 en Cuba

Un sismo de magnitud 5.3 grados -réplica del terremoto de 6,2 registrado hace una semana- sacudió este lunes el noroeste de Cuba, incluida La Habana, reportó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

Este nuevo movimiento telúrico se registró a las 13:37 hora local (17:37 GMT) en el mar Caribe, a una profundidad de 10 kilómetros y a 98 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, en la provincia de Pinar del Río (extremo oeste).

Por el momento no se han comunicado daños materiales ni personales.

El Cenais explicó en un comunicado que este sismo constituye una réplica del terremoto de magnitud 6.2 ocurrido el 8 de junio y señaló que es el séptimo perceptible del año en Cuba.

De acuerdo con su informe, hasta el momento de su emisión se habían recibido reportes de perceptibilidad en algunas localidades de las provincias occidentales de Pinar del Río, La Habana y Artemisa.

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El temblor fue una réplica del ocurrido el pasado 8 de junio, según las autoridades. ((Imágen del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas) )

El epicentro del sismo de hace una semana se ubicó también en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste de Mantua, y fue percibido por residentes en localidades de Pinar del Río, sus provincias vecinas Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, y el municipio especial de la Isla de la Juventud.

En 2025, se registraron un total de 4,535 terremotos en Cuba, aunque tan sólo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

El pasado 23 de diciembre, un terremoto de 6,1 en la escala abierta de Richter estremeció el municipio Guamá, de Santiago de Cuba (este).Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.