28 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor impacta perro en Barrio Obrero y se da a la fuga

Una vecina vio el auto impactar al animal a eso de las 5:55 de la madrugada del martes

28 de octubre de 2025 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perro también fue atropellado. (Archivo)
Un conductor que atropelló un perro esta madrugada, en Barrio Obrero, se dio a la fuga luego del impacto.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de un conductor que, presuntamente, atropelló un perro en Barrio Obrero en la madrugada del martes, dándose a la fuga y dejando al animal mal herido en el lugar.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una vecina de la calle 10 de esa comunidad de Santurce, denuncio a las 5:55 a.m. de hoy haber escuchado un ruido afuera de su residencia y cuando salió a mirar, vio un vehículo color vino o rojo, que transitaba a velocidad exagerada por esa vía residencial cuando impactó al can, que aparentemente estaba acostado en el pavimento.

Tras el incidente se realizaron gestiones con el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nemead) para que se hicieran cargo del animal.

La Uniformada exhorta a la ciudadanía a que, de conocer información que ayude a la localización de este conductor, a reportarlo a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarrio ObreroPerrosAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
martes, 28 de octubre de 2025
¿Quiénes somos?

