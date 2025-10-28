Conductor impacta perro en Barrio Obrero y se da a la fuga

La Policía busca dar con el paradero de un conductor que, presuntamente, atropelló un perro en Barrio Obrero en la madrugada del martes, dándose a la fuga y dejando al animal mal herido en el lugar.

Según el informe preliminar, una vecina de la calle 10 de esa comunidad de Santurce, denuncio a las 5:55 a.m. de hoy haber escuchado un ruido afuera de su residencia y cuando salió a mirar, vio un vehículo color vino o rojo, que transitaba a velocidad exagerada por esa vía residencial cuando impactó al can, que aparentemente estaba acostado en el pavimento.

Tras el incidente se realizaron gestiones con el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nemead) para que se hicieran cargo del animal.