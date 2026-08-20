Investigan el asesinato de un hombre en Juncos
La Policía indicó que el cuerpo presentaba heridas de bala
20 de agosto de 2026 - 6:49 AM
20 de agosto de 2026 - 6:49 AM
Una muerte violenta fue reportada a la Policía en la tarde del miércoles, en el municipio de Juncos.
Según fue informado, una llamada alertó a las autoridades acerca de un cuerpo en el interior de una casa abandonada en la calle Miraflores del mencionado municipio.
Al llegar, los policías municipales encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala como signo de violencia, por lo que se activó el protocolo de asesinatos para una investigación más profunda de los hechos.
Posteriormente, el occiso fue identificado por la Policía como Ángel Jesús Piñero Rivera, de 42 años y residente de Caguas.
El caso fue referido a agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de la comandancia de Caguas quienes en unión al fiscal de turno se harán a cargo de la pesquisa.
Hasta este martes, la Policía había reportado 281 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 288 registrados a la misma fecha en el 20205.
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