Investigan el asesinato de un hombre en Juncos

Una muerte violenta fue reportada a la Policía en la tarde del miércoles, en el municipio de Juncos.

Según fue informado, una llamada alertó a las autoridades acerca de un cuerpo en el interior de una casa abandonada en la calle Miraflores del mencionado municipio.

Al llegar, los policías municipales encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala como signo de violencia, por lo que se activó el protocolo de asesinatos para una investigación más profunda de los hechos.

Posteriormente, el occiso fue identificado por la Policía como Ángel Jesús Piñero Rivera, de 42 años y residente de Caguas.

El caso fue referido a agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de la comandancia de Caguas quienes en unión al fiscal de turno se harán a cargo de la pesquisa.