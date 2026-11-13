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Mujer muere al caerle encima una palma en Piñones

Inicialmente, la Policía indicó que había sido trasladada por paramédicos en condición de cuidado, pero posteriormente falleció

13 de noviembre de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó hoy que la incidencia de asesinatos registra 22 casos menos que a la misma fecha en 2012.(Archivo)
Personal adscrito al Precinto Piñones se encuentra a cargo de la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer murió hoy, viernes, luego que una palma le cayera encima en Piñones, informó la Policía.

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El incidente fue reportado en horas de la tarde, cerca de la carretera PR-187, en el área de la playa del sector Monte Grande, frente a un restaurante en Loíza.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico.

“Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que una palma había colapsado y caído sobre una mujer, provocándole una herida abierta en el área de la cabeza”, indicó el informe policiaco.

“La perjudicada fue atendida por paramédicos y transportada a un hospital del área, donde su condición de salud fue descrita como de cuidado”, agregó.

Posteriormente, la Uniformada emitió un informe actualizado donde confirmaba que la mujer falleció mientras recibía asistencia médica.

La fémina no ha sido identificada.

Personal adscrito al Precinto Piñones se encuentra a cargo de la investigación.

Tags
PiñonesLoízaBreaking NewsAccidentesPolicía de Puerto RicoSistema de Emergencia 9-1-1
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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