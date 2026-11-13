Mujer muere al caerle encima una palma en Piñones

Una mujer murió hoy, viernes, luego que una palma le cayera encima en Piñones, informó la Policía.

El incidente fue reportado en horas de la tarde, cerca de la carretera PR-187, en el área de la playa del sector Monte Grande, frente a un restaurante en Loíza.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico.

“Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que una palma había colapsado y caído sobre una mujer, provocándole una herida abierta en el área de la cabeza”, indicó el informe policiaco.

“La perjudicada fue atendida por paramédicos y transportada a un hospital del área, donde su condición de salud fue descrita como de cuidado”, agregó.

Posteriormente, la Uniformada emitió un informe actualizado donde confirmaba que la mujer falleció mientras recibía asistencia médica.

La fémina no ha sido identificada.