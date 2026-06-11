Sin mediar palabra: golpean con un bate a sexagenario en Santurce
La Policía indicó que sufrió golpes en las piernas y una posible fractura en el área orbital
11 de junio de 2026 - 7:29 AM
11 de junio de 2026 - 7:29 AM
Un sexagenario resultó herido de gravedad tras ser agredido con un bate en la madrugada de este jueves en el negocio Nellylandia, ubicado en la calle del Parque, en San Juan.
Según la información preliminar, la querellante indicó que un individuo se acercó al perjudicado, quien se encontraba en el área de la barra, y sin mediar palabra comenzó a agredirlo con el objeto contundente en diferentes partes del cuerpo.
El hombre fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno diagnosticó una herida abierta en la parte frontal izquierda de la cabeza, por la que recibió varios puntos de sutura.
Además, sufrió golpes en las piernas y una posible fractura en el área orbital.
La agente Marilyn De Jesús, adscrita al Precinto de San Juan-Santurce, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la pesquisa.
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