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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin mediar palabra: golpean con un bate a sexagenario en Santurce

La Policía indicó que sufrió golpes en las piernas y una posible fractura en el área orbital

11 de junio de 2026 - 7:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron a las 10:36 de la mañana de ayer, domingo.
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la pesquisa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un sexagenario resultó herido de gravedad tras ser agredido con un bate en la madrugada de este jueves en el negocio Nellylandia, ubicado en la calle del Parque, en San Juan.

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Según la información preliminar, la querellante indicó que un individuo se acercó al perjudicado, quien se encontraba en el área de la barra, y sin mediar palabra comenzó a agredirlo con el objeto contundente en diferentes partes del cuerpo.

El hombre fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno diagnosticó una herida abierta en la parte frontal izquierda de la cabeza, por la que recibió varios puntos de sutura.

Además, sufrió golpes en las piernas y una posible fractura en el área orbital.

La agente Marilyn De Jesús, adscrita al Precinto de San Juan-Santurce, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAgresionesArmas blancas
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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