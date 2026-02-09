Opinión
OPINIÓN
Punto de vista
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Control y coacción sobre los cuerpos femeninos

La legislatura de Puerto Rico debería seguir el ejemplo inspirador de los países latinoamericanos del movimiento de la Ola Verde, señalan Lourdes Rivera y Denise Tomasini

9 de febrero de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Leyes que establecen derechos legales para células fetales y embriones tendrán impactos devastadores para las puertorriqueñas, como los que vemos en los Estados Unidos, destaca Lourdes Rivera.

Como puertorriqueñas y líderes de organizaciones de derechos reproductivos en Estados Unidos, miramos consternadas cómo el gobierno de Puerto Rico añade otro capítulo a nuestra historia de control y coacción sobre los cuerpos femeninos en la isla. En nombre de “proteger la vida”, el gobierno adoptó nuevos proyectos de ley que otorgarían derechos jurídicos a óvulos fertilizados, embriones y fetos. Una de estas, la S.B. 3, Ley 166-2025, crea un nuevo tipo de homicidio al establecer estatus de victimización para un feto, a pesar de ya existir una ley que aborda la violencia contra las personas gestantes resultando en pérdida del embarazo. La otra, S.B. 504, Ley 183-2025, modifica el código civil definiendo como “persona” a óvulos fertilizados desde la concepción, afectando múltiples derechos legales.

Lourdes A. Rivera

Lourdes A. Rivera

Presidenta de Pregnancy Justice
