Control y coacción sobre los cuerpos femeninos
La legislatura de Puerto Rico debería seguir el ejemplo inspirador de los países latinoamericanos del movimiento de la Ola Verde, señalan Lourdes Rivera y Denise Tomasini
9 de febrero de 2026 - 11:00 PM
Como puertorriqueñas y líderes de organizaciones de derechos reproductivos en Estados Unidos, miramos consternadas cómo el gobierno de Puerto Rico añade otro capítulo a nuestra historia de control y coacción sobre los cuerpos femeninos en la isla. En nombre de “proteger la vida”, el gobierno adoptó nuevos proyectos de ley que otorgarían derechos jurídicos a óvulos fertilizados, embriones y fetos. Una de estas, la S.B. 3, Ley 166-2025, crea un nuevo tipo de homicidio al establecer estatus de victimización para un feto, a pesar de ya existir una ley que aborda la violencia contra las personas gestantes resultando en pérdida del embarazo. La otra, S.B. 504, Ley 183-2025, modifica el código civil definiendo como “persona” a óvulos fertilizados desde la concepción, afectando múltiples derechos legales.
