Me enseñaron que en la vida una debe amar al prójimo, sin condiciones, incluso a quienes que te hagan daño. En la gran mayoría de las ocasiones, cuando he sentido que alguien me ha hecho daño, me decepciono, ignoro las palabras ofensivas y sigo mi camino, tal como me enseñaron mis progenitores. Sin embargo, en ocasiones, aunque pocas, no he podido reaccionar de esa forma, porque esas palabras y acciones tienen un impacto significativo en mí.