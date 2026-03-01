Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Honrando a Samuel Silva Gotay
La historia escrita no es un cuento ni una cronología, es un intento de explicar los acontecimientos fundamentándose en evidencias con el propósito de encontrar claves para entender el presente y transformarlo en la dirección que quisiéramos que caminara la historia, escribe Jorge Rodríguez Beruff
1 de marzo de 2026 - 12:30 AM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.