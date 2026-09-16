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prima:La “Junta Fiscal Temporera” de Puerto Rico

La política pública de la isla ha pospuesto las reformas estructurales necesarias para el crecimiento económico y la disciplina fiscal, escribe Ojel Rodríguez

16 de septiembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La política pública de la isla ha pospuesto las reformas estructurales necesarias para el crecimiento económico y la disciplina fiscal, escribe Ojel Rodríguez (Ramon "Tonito" Zayas)

Cuando la administración de Barack Obama y legisladores de los partidos principals de Estados Unidos aprobaron el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), esperaban que fuera una medida extraordinaria y temporal que no solo ayudara a encaminar la quiebra de Puerto Rico, sino que también impulsara reformas para colocar a la isla en una ruta de prosperidad económica. Diez años después de su aprobación, y al cumplirse una década del nombramiento de los primeros miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, pocos hubieran imaginado que esta seguiría vigente, sin un final claro para su mandato.

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