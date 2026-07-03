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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Salvador Dalí frente a la ley Promesa

La articulación entre arte y realidad socioeconómica ofrece una perspectiva interdisciplinaria que enriquece la comprensión de fenómenos complejos, opina Juan Rubén Cuadrado

3 de julio de 2026 - 9:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Imagen del pintor Salvador Dalí exhibida recientemente en una feria. (Archivo)
Desde una perspectiva teórica, Dalí articula una concepción del tiempo que se aleja de su carácter lineal y objetivo, evidenciando su fragilidad frente a la percepción humana. Esta representación simbólica puede vincularse con las dinámicas económicas y políticas de Puerto Rico, señala Juan Rubén Cuadrado.

La obra La persistencia de la memoria (1931), de Salvador Dalí, constituye uno de los ejemplos paradigmáticos del surrealismo del siglo XX. En esta pintura, los relojes blandos que se deforman sobre un paisaje árido desafían las nociones tradicionales de temporalidad y estabilidad, proponiendo una visión donde el tiempo se presenta como una construcción subjetiva y mutable. Aunque la intención original de Dalí se inscribe en una exploración del inconsciente influenciada por el psicoanálisis freudiano, la obra admite lecturas contemporáneas que trascienden su contexto histórico. En particular, ¿puede emplearse como recurso interpretativo para reflexionar sobre la crisis socioeconómica de Puerto Rico y la implementación de la Ley Promesa?

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Ley PromesaJunta de Supervisión FiscalA 10 años de Promesa
ACERCA DEL AUTOR
Juan Rubén Cuadrado Ortiz

Juan Rubén Cuadrado Ortiz

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El autor es catedrático auxiliar en el Departamento de Administración y Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Interamericana, Recinto de Fajardo
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