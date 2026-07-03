Salvador Dalí frente a la ley Promesa
La articulación entre arte y realidad socioeconómica ofrece una perspectiva interdisciplinaria que enriquece la comprensión de fenómenos complejos, opina Juan Rubén Cuadrado
3 de julio de 2026 - 9:45 PM
3 de julio de 2026 - 9:45 PM
La obra La persistencia de la memoria (1931), de Salvador Dalí, constituye uno de los ejemplos paradigmáticos del surrealismo del siglo XX. En esta pintura, los relojes blandos que se deforman sobre un paisaje árido desafían las nociones tradicionales de temporalidad y estabilidad, proponiendo una visión donde el tiempo se presenta como una construcción subjetiva y mutable. Aunque la intención original de Dalí se inscribe en una exploración del inconsciente influenciada por el psicoanálisis freudiano, la obra admite lecturas contemporáneas que trascienden su contexto histórico. En particular, ¿puede emplearse como recurso interpretativo para reflexionar sobre la crisis socioeconómica de Puerto Rico y la implementación de la Ley Promesa?
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