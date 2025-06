He decidido presentar mi candidatura a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) movida por un compromiso profundo con esta institución y con su misión histórica de aportar al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. Como catedrática, ex decana de la Facultad de Ciencias Sociales y rectora del Recinto de Río Piedras, he vivido de cerca los grandes retos que enfrentamos, pero también he sido testigo de la capacidad transformadora que tiene la universidad pública cuando se gestiona con responsabilidad, visión y vocación de servicio.