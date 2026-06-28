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Se elevan a 1,450 las personas fallecidas por terremotos en Venezuela

Gobierno venezolano cataloga los sismos como “la más brutal catástrofe natural” que hayan sufrido

28 de junio de 2026 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescue workers search through the rubble three days after earthquakes struck Catia la Mar, Venezuela, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Fernando Vergara) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1,450 personas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte del país.

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“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega 1,450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El legislador indicó que hay 3,150 personas heridas, pese a que el sábado reportó un total de 3,238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela.Arkelis Izaguirre (der) busca su hermano Manuel entre los escombros del edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.Sobrevivientes acampan afuera de su edificio de apartamentos, tres días después de los terremotos en La Guiara Venezuela.
1 / 15 | En imágenes: rescate entre ruinas tras los devastadores terremotos en Venezuela. Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela. - The Associated Press

Además, dijo que 12,721 familias están damnificadas.

Rodríguez sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1,645 estructuras “de otra índole”.

Igualmente, explicó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

También dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2,624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Sobre lo voluntarios, Rodríguez apuntó que se han registrado 7,876 personas en el Poliedro de Caracas lo que, a su juicio, ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

El diputado anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que estén presentando cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, producto del terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esa situación.

En redes sociales son constantes la publicaciones de fotografías y datos de personas que no han sido localizadas tras el terremoto, la mayoría de ellas vistas por últimas vez en La Guaira.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores, según informó Prensa Presidencial.

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VenezuelaBreaking NewsTerremotos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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