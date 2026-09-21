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prima:Avanzan de grado, pero retroceden en aprendizaje

Es una engañifa decir que un estudiante domina los tópicos de un curso porque contestó 20 ítems de selección múltiple en su celular, opina Nicolás Ramos Gandía

21 de septiembre de 2026 - 11:00 PM

Updated At

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 - 12:03 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El aprendizaje conlleva mucho esfuerzo y disciplina, puntualiza el profesor Nicolás Ramos Gandía (ALBERTO BARTOLOMEI)

Un estudiante de tercer grado muestra curiosidad y una disposición natural para aprender. Siete años después, debería comprender textos más complejos, distinguir información confiable de la que no lo es y, a partir de ahí, razonar y resolver problemas con mayor autonomía.

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