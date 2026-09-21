Opinión
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Avanzan de grado, pero retroceden en aprendizaje
Es una engañifa decir que un estudiante domina los tópicos de un curso porque contestó 20 ítems de selección múltiple en su celular, opina Nicolás Ramos Gandía
21 de septiembre de 2026 - 11:00 PM
Actualizado el 21 de septiembre de 2026 - 12:03 AM
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