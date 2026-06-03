Opinión
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Reforma de permisos sí, desprotección no
El país necesita un sistema de permisos más ágil, moderno y eficiente. Pero también necesita un sistema técnicamente sólido, transparente, fiscalizable y capaz de proteger el interés público, escribe Abel Vale
3 de junio de 2026 - 6:00 PM
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