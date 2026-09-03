Puerto Rico figuró en operativo estatal de Florida que recuperó 163 menores en varias jurisdicciones y países

Un operativo encabezado por las autoridades en el estado de Florida, que resultó en la recuperación de 163 niños desparecidos, incluyó a Puerto Rico entre múltiples jurisdicciones.

El secretario de Justicia de Florida, James Uthmeier, informó que menores entre las edades de dos meses y 17 años fueron “recuperados” en la operación denominada “Operación Escudo Estatal”.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de Florida indicó la semana pasada que explicó que en cinco días lograron la identificación, localización y recuperación de niños desaparecidos.

Dentro de Florida, indicó que recuperaron 46 menores en la región de Tampa Bay, 41 en Miami, 32 en Jacksonville, 21 en Orlando, 12 en Fort Myers, 8 en Pensacola y tres en Tallahassee.

Mientras, explicó que un grupo de trabajo multidisciplinario localizó de forma proactiva a jóvenes en otras jurisdicciones de Estados Unidos y en otros países.

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El comunicado de prensa detalló que se realizaron intervenciones en Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Puerto Rico y Tennessee, así como en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán.

El Nuevo Día solicitó información sobre el caso en Puerto Rico al Departamento de Justicia de Florida, que refirió la petición al “Florida Department of Law Enforcement”, pero este último no ha contestado.

Mientras, en Puerto Rico, la Policía, la Oficina de Alguaciles y HSI negaron haber participado en la operación.

Por su parte, el Departamento de la Familia declinó ofrecer detalles de alguna participación en el operativo, limitándose a indicar que esa “información es confidencial”.

“El Departamento de la Familia tiene acuerdos con agencias de ley y orden estatales y federales para la atención de estas situaciones. La colaboración es constante entre las partes”, expuso la agencia, en declaraciones escritas.

Según el anuncio de las autoridades en Florida, la operación atendió de forma integrada distintos casos que no estaban relacionados entre sí. De inmediato no se precisó cuántos habían sido reportados desaparecidos tras evadirse de familias o de hogares ni cuántos habrían sido secuestrados.

Sí señaló que muchos de los menores “habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas, incluida la trata humana”, aunque no ofreció alguna cantidad específica.