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Radicarán cargos contra varias personas por menor con quemaduras en Canóvanas

El caso fue reportado el año pasado en el residencial Jesús T. Piñeiro

30 de septiembre de 2026 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Carolina. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades presentarán esta tarde cargos por las quemaduras que sufrió un niño de 5 años, hace más de un año, en Canóvanas.

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El Nuevo Día supo que siete personas fueron citados para la presentación de denuncias en el Tribunal de Carolina.

De acuerdo con el informe preliminar, la situación se reportó en la tarde del 4 de septiembre de 2025, cuando la madre llevó al menor a una cita programada en las oficinas del Departamento de la Familia.

En ese momento, la trabajadora social —quien luego presentó la querella— notó que el menor tenía una venda en la pierna derecha. Acto seguido, la funcionaria alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el caso.

Durante una entrevista con la trabajadora social, la madre del menor admitió que este sufrió una quemadura el 27 de agosto en su vivienda, en el residencial Jesús T. Piñero en Canóvanas, y que no lo había llevado a recibir atención médica, informó la Policía.

Posteriormente, el menor fue transportado por personal del Departamento de la Familia hasta una institución hospitalaria en el municipio de San Juan, donde fue evaluado por un médico de turno.

El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región policiaca de Carolina.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de CarolinaCanóvanasMaltrato de menoresDepartamento de la Familia
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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