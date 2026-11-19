Jonathan R. Rosario Ortiz, conocido como “Gallo the Producer”, protagonizó un incidente junto al creador de contenido Franco Micheo durante una grabación de Gallimbo Studios, en el que se simuló una discusión con agresión física.

La escena, que incluyó una supuesta bofetada de Gallo a Micheo, formó parte de un sketch presentado en el podcast y provocó comentarios entre los seguidores de ambas figuras, algunos de los cuales inicialmente interpretaron el intercambio como un incidente real. También, como parte de la simulación luego se provocó una reacción de Chente Ydrach, dueño de la compañía, quien anunció que el productor “no volvería a entrar a sus estudios”.

“Me disculpo con Franco Micheo, de hoy en adelante Gallo The Producer está vetado de Gallimbo y más nunca vuelve a pisar estos estudios, ya pasaste la raya. Le pido disculpas también a la audiencia de Gallimbo por este inconveniente”, escribió Chente en su cuenta de Instagram.

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Por su parte, Micheo también recurrió a su cuenta de Instagram para expresarse sobre lo sucedido: “Qué pena que una semana de tanta emoción para mí remplazando a Chente en Gallimbo terminara así. Mi misión como creador de contenido siempre ha sido llevar un mensaje sano, positivo y libre de controversia. Intenté darle un consejo de buena fe a Gallos, jamás imaginando que se pusiera así. Tengo unas conversaciones con mis abogados pendiente”.

Los cibernautas se percataron que el episodio se trató de una actuación para burlarse de la situación entre el polémico personaje de las redes sociales y Edwin “Mondongo” Marrero, un caso que llegó hasta los tribunales.

Controversias previas

Cabe recordar que Gallo The Producer ha protagonizado varias controversias.

Entre ellas figura la agresión contra “Mondongo”, ocurrida en junio de 2026. El incidente quedó captado en vídeo durante la transmisión en vivo de un programa en las plataformas digitales de “Molusco TV”.

Ante esto, fue declarado culpable de agresión simple menos grave en octubre pasado.

Entre otros sucesos, también protagonizó un enfrentamiento con las periodistas televisivas Sylvia Hernández y Yulianna Vargas, a quienes insultó mientras cubrían sus procesos judiciales.